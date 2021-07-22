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18:17, 22 июля 2021 года

Режим ограничений может быть продлён на Орловщине до 31 августа

Об этом сегодня говорили на заседании регионального оперштаба по коронавирусу. Конкретное решение будет принято в следующий четверг. Роспотребнадзор, тем временем, отмечает небольшое снижение числа заболевших COVID-19. Продолжается вакцинация - её прошли уже почти 105 тысяч жителей региона. В ближайшие дни жду поступления очередной партии вакцины. Подробности - у корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселева.


Мобильные пункты вакцинации против COVID-19 начнут работать в Орле каждый день, включая выходные. Сегодня на улицах областного центра их было два - возле дома №113 на Московском шоссе и у крупного торгового центра на Наугорском шоссе.

Павел Сергеев, главный врач поликлиники № 2 г. Орла: «Мы стали сегодня ближе к нашим жителям, мы работаем чётко по графику, согласно поручению нашего регионального штаба. Могу сказать, что, действительно, данная выездная форма себя оправдывает. И мы за одну смену работы наших выездных бригад - как в ФАПах, так и в поликлиниках на колёсах - прививаем не менее 200 человек только одной бригадой».

Специалисты Роспотребнадзора отмечают незначительное снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но в то же время зафиксирован рост инфицирования COVID-19 в возрастной группе от 18 до 39 лет. Как отметили в региональном Роспотребнадзоре, инфицируются орловцы в 39% случаях в общественных местах.

Вакцинацию в общей сложности полностью прошли 104,5 тысячи человек. Большинство, а это почти 100 тысяч орловцев, вакцинировались препаратом «Гам-Ковид-Вак», известным как «Спутник V».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ожидаем в конце недели почти 10 000 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Также получили заверение от министерства здравоохранения о поступлении в регион «Спутника Лайт». Это однокомпонентная вакцина, которая необходима для ревакцинации, а также вакцинации людей с определенными медицинскими показаниями. Будем её активно применять».

Единственное ограничение, которое сегодня региональный оперштаб отменил, это режим работы по предварительной записи в многофункциональном центре. Уже с понедельника он начнёт работать в привычном формате.


Антон Киселёв
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