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9:19, 23 июля 2021 года Человек собаке друг? О необходимости дрессировки собак, воспитания уличной собаки и возможностях существования в одной семье животного и ребёнка в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказ инструктор-дрессировщик Иван Ночёвкин.





О чём шла речь в беседе – коротко:



- Многим собакам необходима не дрессировка, а воспитание. Воспитание – это правила поведения в обществе, дрессировка – выполнение определённых команд. Изначально, любой собаке требуется минимальный набор команд, которым она должна следовать: кличка (собака должна хорошо реагировать на своё имя), выдержка и движение «рядом».



- Приучать щенка к себе, как к хозяину необходимо постепенно. Перед тем, как забрать его себе лучше несколько раз к нему приехать, поиграть и покормить. После того, как щенок оказался в новой среде, ему необходимо дать возможность привыкнуть к новому месту и обстановке.



- Если взяли собаку из приюта или с улицы, прежде всего необходимо понять, что поведение такой собаки изменить будет сложнее, чем домашних щенков. Некоторым собакам вообще не получится переучиться жить дома.



- Размер собаки не играет роли, уживется она или нет в семье с ребёнком. Если ребёнок маленький – важен постоянный контроль. С 5 лет ребёнку нужно объяснять простые правила общения с собакой. Есть породы более лояльные к детям, есть те, кто больше акцентирован на свои инстинкты.



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Анастасия Дорохова



