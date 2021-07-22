В Орле продолжается строительство детского сада на ул. Планерной

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18:48, 22 июля 2021 года
В Орле продолжается строительство детского сада на ул. ПланернойКак отмечают в администрации города, новый подрядчик навёрстывает упущенные сроки.
Детский сад на улице Планерной в Орле строит уже вторая подрядная организация. С предыдущим подрядчиком контракт был расторгнут.
Как сообщает администрация города, работы выполнены почти на 40%.
Уже оборудована котельная, проложена система электропитания, обустроены ливнёвая и бытовая канализации, проложено теплоснабжение. Произведена внутренняя штукатурка, установлены окна.
Сейчас благоустраивается и выравнивается прилегающая территория, ведутся кровельные работы. Рабочие приступили к наружной штукатурке стен.
Завершить строительство детского сада на 80 мест планируется к ноябрю 2021 года.
Фото пресс-службы администрации города Орла
Орловское Информбюро