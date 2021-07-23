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9:43, 23 июля 2021 года В Орле на выходных перекроют часть Маслозаводского переулка О предстоящих неудобствах для автомобилистов сообщил мэр Юрий Парахин.





В Орле снова перекроют движение автомобилей по части Маслозаводского переулка. Проезд на участке от Пищевого переулка до пересечения ул. Поселковой с ул. Городской будет закрыт с 19:00 24 июля по 06:00 26 июля. Как заявил мэр, ремонтные работы по переулку Маслозаводскому вышли на «финишную стадию» – здесь осталось уложить финальный слой асфальта, и, чтобы его не выдавили большегрузы, материалу нужно время «схватиться».





Артём Ежаков



