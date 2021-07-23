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9:56, 23 июля 2021 года Под Орлом неизвестный водитель насмерть сбил пешехода Личности автомобилиста и погибшего устанавливаются.





23 июля в 01:45 на 130 километре трассы Орёл – Тамбов неизвестный водитель на неустановленном автомобиле насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии. Личность погибшего и автомобилиста устанавливается. Если у вас имеется информация о произошедшем ДТП, её необходимо предоставить в правоохранительные органы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



