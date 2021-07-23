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10:42, 23 июля 2021 года Ливенская прокуратура защитила детей с инвалидностью Надзорное ведомство через суд обязало региональный департамент обеспечить троих ребят медицинскими изделиями.





Ливенская межрайонная прокуратура провела проверку обращений трёх местных жительниц по факту ненадлежащего обеспечения их детей медицинскими изделиями. Как выяснилось, нарушение прав детей с инвалидностью действительно было, и нужные предметы им своевременно не предоставлялись.



В суде прокуратуре удалось выиграть дело у регионального департамента здравоохранения и обязать чиновников в полном объёме предоставить троим несовершеннолетним нужные изделия.





Артём Ежаков



