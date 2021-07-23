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11:05, 23 июля 2021 года Осенью в Орле появится новый спорткомплекс Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на улице Генерала Родина.





Этой осенью в Орле благодаря национальному проекту «Демография» на улице Генерала Родина появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Об этом в социальных сетях заявил мэр Юрий Парахин.



Спортплощадка удовлетворит требования многих спортсменов и любителей – здесь появятся зоны для футболистов, волейболистов, баскетболистов и стритболистов, для легкоатлетов предусмотрены беговые дорожки. Также предусмотрено создание территории с тренажерами.



Заниматься спортом на новом объекте сможет любой желающий – вход будет свободным.



Общая площадь будущего спорткомплекса — 8 773,5 кв.м. В общей сложности на него потратят 40 млн рублей.



Фото из аккаунтов Юрия Парахина в социальных сетях







Артём Ежаков



