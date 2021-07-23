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11:44, 23 июля 2021 года От COVID-19 скончались четверо орловцев В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 504).



Накануне выписано 70 орловцев (всего – 37 317). От последствий болезни скончалось 812 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 811 (всего – 6 078 522), число выздоровевших – 22 547 (всего – 5 450 004). Общее число летальных исходов – 152 296 (+795 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



