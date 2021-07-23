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12:26, 23 июля 2021 года Жители пяти улиц Знаменки Орловской ждут ремонта нескольких дорог Полосой препятствий одну из дорог называют и пешеходы, и автомобилисты. В непогоду проехать по ней можно с трудом, а пройти – совсем невозможно. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина встретилась с жителями и узнала подробности.





Как рассказали жители посёлка Знаменка, чтобы обойти огромную лужу, возникающую после дождя на улице ул. 50 лет Октября, приходится становиться акробатами. Под силу это не всем. И тем более невозможно преодолеть препятствие людям на инвалидных колясках. Проблемы возникают и у автомобилистов – даже навигатор утверждает, что там дороги нет, а те, кто рискует проехать по луже, «цепляются днищем и елозят».



Вопрос ремонта дороги жильцы начали поднимать ещё в 2018 году. Не раз обращались в районную администрацию, но по сей день вынуждены терпеть неудобства. Примерно в таком же состоянии в Знаменке ещё четыре дороги - на улице Пионерской, Юбилейной, а также на Торговом и Пионерском переулках. На вопрос - когда ремонт все же состоится - определённого ответа нет.



Николай Логвинов, глава посёлка Знаменка: «Губернатор добился 100 миллионов дополнительных средств на дорожное строительство, глава района обратился в департамент о выделении 30 миллионов именно для этих дорог. Если будут выделены денежные средства, то через полтора месяца подрядчик будет определён».

Проектно-сметная документация уже готова. На ремонт пяти дорог общей протяжённостью 3,5 км необходимо 24 млн рублей.





Татьяна Тимохина



