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12:35, 23 июля 2021 года

В спортивном комплексе «Гринн» прошло пожарно-тактическое учение

Алгоритм действий при пожаре отработали сотрудники МЧС и персонал спорткомплекса. За учениями наблюдала съемочная группа ГТРК «Орёл».


По замыслу учений, в спорткомплексе загорелись маты. Задача персонала - незамедлительно вызвать спасателей и начать эвакуацию. Одновременно сообщается о пожаре на телефоны 101 и 112. В этот момент в ликвидацию пожара включаются пожарно-спасательные подразделения города.

Затем сценарий учений усложнился: персоналу не удается ликвидировать пожар своими силами, происходит сильное задымление, возникает угроза жизни и здоровью людей.

Пожарными обнаружены двое пострадавших, которые были эвакуированы на свежий воздух. Кроме этого, с помощью автоколенчатого подъёмника с кровли здания спасён ещё один условный пострадавший. Вскоре все люди, находившиеся внутри, были эвакуированы, а условный пожар был локализован и потушен.

Торгово-развлекательный комплекс в Заводском районе - самый большой в городе. Ежедневно его посещают до 20 тысяч человек, одномоментно там находятся порядка 5 тысяч, поэтому обеспечение безопасности стоит на первом месте.

Во время пожарно-тактических учений спасатели сработали слаженно и оперативно, а персонал торгового центра учёл ошибки и пообещал подтянуть знания до должного уровня.


Юлия Сабельникова
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