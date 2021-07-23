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12:51, 23 июля 2021 года

В новый учебный год – с новой спортплощадкой

В школе №2 города Болхова по нацпроекту «Образование» ремонтируют спортивный зал. Обустроят и спортплощадку под открытым небом. На всё выделено 1 млн 700 тыс. рублей. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина узнала, как ведутся работы.


Когда-то под школу №2 в Болхове приспособили старинное купеческое здание, и спортзала долгое время не было вообще. Дети занимались в коридоре и фойе. Затем было решено отдать под спортзал два класса. И вот, наконец, благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование», на обустройство спортзала выделили 1 миллион 700 тысяч рублей. Спортзал капитально отремонтируют, сделают разметку, наполнят необходимым оборудованием - его уже тоже закупили. К началу нового учебного года помещение для занятий физкультурой должно соответствовать современным санитарным нормам.

Будет у школы и современная площадка под открытым небом. На ней установят тренажеры, найдётся место и для волейбольной площадки, и для зрительской трибуны.

К первому сентября у 170 ребят будет новый спортзал и современная спортплощадка, правда, должность учителя физкультуры в этой школе пока вакантна.


Татьяна Тимохина
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