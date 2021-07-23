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12:55, 23 июля 2021 года В Мценске осудят крановщика, задавившего коллегу Следственные органы завершили расследования уголовного дела о ДТП со смертельным исходом.





Мценский районный суд приступит к рассмотрению уголовного дела о смертельной аварии в Мценском районе. В трагедии обвиняют машиниста автокрана ООО «СФ СтройСервис». По версии следствия, в мае во время ремонта моста через реку Кола мужчина начал движение машины задним ходом, не убедившись в безопасности манёвра, и насмерть задавил коллегу.



Фигуранту инкриминируют ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.



Фото пресс-службы СУ СК по Орловской области





Артём Ежаков



