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14:51, 23 июля 2021 года В Ливнах ветврач выпустил в оборот свыше трёхсот килограмм просроченной курятины Несвежие товары предназначались людям в пищу.





Управление Роспотребнадзора по Орловской и Курской областям выявило факты выпуска в оборот просроченной продукции. Установлено, что ветеринарный фельдшер БУОО «Ливенская районная СББЖ» одобрил к реализации суповые наборы и филе без кожи цыпленка-бройлера (288 и 24 килограмма соответственно), у которых 12 дней назад истек срок годности. Продукцию предназначалась людям в пищу.



Продажа несвежей курятины приостановлена. Ветврачу назначен штраф.





Артём Ежаков



