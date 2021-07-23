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15:08, 23 июля 2021 года 24 и 25 июля в Мценске развернут мобильную вакцинацию от COVID-19 Сделать прививку может любой совершеннолетний, взявший на процедуру паспорт, полис ОМС и СНИЛС.





В эти выходные в Мценске силами мобильных фельдшерско-акушерские пунктов местной ЦРБ будет развернута вакцинация от COVID-19. Графики и адреса работы ФАПов:



• 24 июля – Микрорайон I, район дома № 18 (территория, прилегающая к магазину «Пятерочка»), с 9:00 до 12:00;

• 25 июля – напротив муниципального рынка, вблизи домов № 2 и 4 по улице Машиностроителей, с 9:00 до 12:00.



Вакцинироваться может любой совершеннолетний гражданин РФ, взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед прививкой пациента осматривает врач.





Артём Ежаков



