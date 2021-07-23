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15:40, 23 июля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Жители Знаменки Орловской просят обратить внимание на дороги посёлка.
- Спасатели отработали ликвидацию условного возгорания в спортивном комплексе.
- Стартовали - в фойе, финишируют - в новом спортивном зале. Ученикам болховской школы готовят большой подарок.
- Плюс 84 новых случая коронавируса. С начала пандемии в регионе уже зафиксировано 39,5 тысяч заболевших.
- Шлагбаум - опускается. На выходных проезд по Маслозаводскому переулку в Орле будет закрыт.
- Памяти актера, поэта, барда. Члены клуб любителей творчества Владимира Высоцкого в воскресенье соберутся вместе.
Вести-Орёл