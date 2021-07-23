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16:03, 23 июля 2021 года Орловца признали ветераном Великой Отечественной войны спустя 15 лет после смерти Военная прокуратура выиграла судебное разбирательство у областного военкомата.





В Советском районном суде Орла рассмотрели дело о присвоении Илье Романову статуса «ветерана Великой Отечественной войны». Иск в инстанцию подал военный прокурор Брянского гарнизона после проверки обращения дочери солдата.



Сведениями из Центрального архива Министерства обороны было подтверждено, что Илья Романов с 16.12.1944 по 10.03.1947 служил в Красной Армии. Выйдя на пенсию, он безуспешно обратился в местный военкомат за удостоверением ветерана Великой Отечественной войны. Мужчина скончался в 2006 году, будучи непризнанным участником сражений.



12 апреля 2021 года Илья Романов получил статус ветерана. Как подчеркнули в суде, иск военного прокурора был подан не с целью назначения социальной поддержки, но для увековечивания памяти защитников Отечества. Апелляцию областной военкомат проиграл. Приговор вступил в законную силу.





Артём Ежаков



