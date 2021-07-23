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17:09, 23 июля 2021 года

В Орле утвердили распределение федерального кредита и крупного транша

Орловский областной совет народных депутатов сегодня собрался на внеочередное заседание, чтобы утвердить поправки в региональную казну с учётом поступления почти 10 миллиардов рублей.


Сегодня в Орле состоялась внеочередная сессия регионального парламента, посвященная распределению почти 10 миллиардов федеральных рублей. Из этой огромной суммы 8,97 миллиарда рублей – бюджетный кредит по ставке 0,1%, выданный для замены коммерческих займов, ежегодно снимающих за обслуживание сотни миллионов рублей. Возвращать выданные деньги можно равными долями, начиная с 2025 года и заканчивая 2029. В этом году из-за этого область сэкономит около 200 миллионов, в следующем – 574 миллиона.

952,7 миллиона от правительственного кредита будет переведена на счета мэрии Орла. Это позволит решить некоторые финансовые проблемы городского бюджета. Но, в тоже время, обернётся новыми. Только уже для областной казны.

Валентина Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «За счёт данного займа по решению губернатора планируется предоставить бюджетный кредит в объёме 952,7 миллиона рублей бюджету города Орла. Но это приведёт к увеличению госдолга на указанную сумму».

Депутаты, понимая тяжёлое финансовое положение областного центра, на эту жертву согласились. Поправки облсовет поддержал.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Не секрет, что были заблокированы счета у образовательных учреждений. Существует проблема кредиторской задолженности у муниципальных предприятий. На эти цели мы и выделяем средства – снять её. Но самое важное – это эффективно их использовать, чтобы в дальнейшем кредиторская задолженность не наращивалась».

Полностью согласились депутаты и с комментарием прокуратуры. Надзорный орган после всех процедур тщательно проверит эффективность расходования бюджетных средств.

Помимо кредита области был предоставлен транш в размере миллиарда рублей на сбалансирование бюджета. 900 миллионов из этой суммы пойдут в Орёл, остаток – в другие муниципальные образования.

По мнению некоторых депутатов, выделенные деньги большую часть проблем решить не смогут.


Антон Киселёв
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