Главная » Новости



17:14, 23 июля 2021 года В Орловской области задержали петербуржца с 2,9 кг синтетического наркотика Найденное оценивается как особо крупный размер.





В Колпнянском районе сотрудники наркоконтроля задержали 51-летнего жителя Санкт-Петербурга, – сообщили в областном УМВД. При себе у иногородца оказались шесть свертков «синтетики» общим весом в 2 кг 908 граммов. Правоохранители считают, что наркотик предназначался для распространения бесконтактным способом на территории РФ.



Дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере». Сейчас мужчина задержан, следователи хотят оставить его под стражей на время расследования.



Фото УМВД России по Орловской области









Артём Ежаков



