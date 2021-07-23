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17:27, 23 июля 2021 года

Орёл принимает участников Первенства России по стрельбе из лука

Жаркая погода в Орле не мешает проходить соревнованиям, в отличие от японского Токио, где сегодня состоялось официальное открытие Олимпийских игр.


Соревнования на Олимпийских играх в Японии идут уже в течение нескольких дней. И есть первые новости. Так, на предварительных соревнованиях по стрельбе из лука россиянка Светлана Гомбоева получила тепловой удар. После оказания помощи лучница продолжила выступление на своей первой в жизни Олимпиаде. А ведь несколько лет назад Светлана Гомбоева приезжала в Орёл на Первенство России.

В этом году наш город принимает сразу два национальных турнира подряд. Основное отличие в Первенствах – расстояние, с которого спортсмены стреляют по мишеням.

Олег Платонов, главный судья Первенства России: «Мы забрали Первенство России из Владивостока - отменили. И пришлось также забрать Первенство в Ульяновске - также отменили из-за ситуации с ковидом. И мы выступили в роли спасителей, Орёл взял на себя всё».

Погода – важный участник турниров по стрельбе из лука. И спортсменам приходится под нее подстраиваться. Полагаться они могут только на себя и свой опыт. Любые изменения в спортивном инвентаре запрещены. За этим следит специальная техническая комиссия. Больше всего, по мнению лучников, стрельбе мешает ветер. Под него подстроится сложнее всего. Свои особенности есть и у стрельбы в дождь - спортсменам приходится целиться выше классической «десятки».

Тех, кто окажется точнее всех в Орле, ждёт дополнительный отбор на Первенство мира, которое состоится в середине августа в Польше.


Анастасия Дорохова
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