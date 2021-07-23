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17:32, 23 июля 2021 года Под Орлом в частном доме взорвался баллон со сжиженным газом. Один человек погиб ЧП произошло сегодня днём в посёлке Пенькозаводский Свердловского района.





23 июля в 13:48 спасателей уведомили о происшествии в частном доме в посёлке Пенькозаводский Свердловского района. Согласно нашей информации, взорвался баллон со сжиженным газом, погибла женщина. Также сообщается о пострадавшем мужчине. Возгорания, по данным пресс-службы областного МЧС, не было. Взрывом оказались повреждены оконная конструкция и часть здания.



Фото пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области





Артём Ежаков



