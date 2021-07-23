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18:09, 23 июля 2021 года

В Орловской области стартовала уборочная кампания

Одними из первых в поля вышли комбайны Свердловского района. В самом же районном центре завершаются работы по благоустройству посёлка. В начале июля там побывал «Губернаторский контроль», и тогда к строителям было немало претензий. Сейчас ход работ оценивал уже глава региона Андрей Клычков. Вместе с ним в Свердловском районе побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Екатерина Игнатюк.


В Свердловском районе стартовала уборочная. И одними из первых в поля вышли отряды комбайнов самого крупного местного аграрного предприятия. Начали с озимой пшеницы. Первые поля традиционно идут на заготовку семян.

Сергей Леонов, директор аграрного предприятия: «Средняя урожайность пока 50 центнеров с гектара. Это не лучшие поля, есть и по 68».

Зерно компания везёт в Змиёвку, на свой элеватор. Сегодня для большегрузов этот путь стал гораздо комфортнее - теперь заезжать в посёлок им не придётся. За счёт средств регионального дорожного фонда здесь отремонтировали двадцать тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

Не менее важный объект в Змиёвке - детская школа искусств. В начале июля к строителям возникли вопросы по срокам окончания ремонта. Поэтому сейчас стройку оставляют на контроле. А что касается других социальных объектов, то здесь претензий не возникло.

Работы в сквере Фета уже завершили. И теперь строят далеко идущие планы - сделать скверы известных писателей, которые объединятся в литературный квартал.

Ещё одна точка притяжения для местных жителей - парк на окраине посёлка. Сложно поверить, но всего три года назад на его месте было болото. Сегодня же это полноценная зона для отдыха и спорта.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это те точки притяжения, которые нужны не только для того, чтобы был красивый внешний вид, но и содержание - это дети, это образовательная составляющая, развитие района».



Екатерина Игнатюк
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