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18:45, 23 июля 2021 года

СК: Проводится доследственная проверка по факту гибели жительницы Свердловского района

Женщина была обнаружена без признаков жизни в собственном доме в посёлке Пенькозаводском.


Как сообщает сайт регионального Следственного комитета, сегодня, 23 июля, в посёлке Пенькозаводском Свердловского района Орловской области в жилом доме обнаружено тело 64-летней местной жительницы без признаков жизни, также в доме обнаружен её 59-летний супруг с телесными повреждениями в виде ожогов. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициирована доследственная проверка.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин, а также иных обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.


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