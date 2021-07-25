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12:34, 25 июля 2021 года В Орле увеличивается количество благоустроенных по нацпроекту дворов Благоустройство проводится в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».





Как сообщает сайт городской администрации, на минувшей неделе список успешно благоустроенных дворовых территорий пополнился ещё тремя объектами: ул. Комсомольская, 144; ул. Московская, 28 и ул. Рощинская, 15а. Их приёмку осуществляла межведомственная комиссия, в которую вошли заммэра Орла Олег Минкин и главы районных администраций, представители управления капитального строительства и подрядчики, а также депутаты областного и городского советов и управдомы.



Комиссия без замечаний приняла двор дома № 28 на ул. Московской. По двум другим есть недоработки, которые подрядчик обещал устранить.



Всего с начала года в Орле в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» уже окончательно благоустроено и принято 14 дворов. Ещё шесть объектов полностью заасфальтировано, а это значит, что работы на этих участках близятся к долгожданному финалу, - отметили в мэрии.





Орловское Информбюро



