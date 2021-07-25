В Орле выборы управляющей компании обернулись уголовным делом

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10:00, 25 июля 2021 года
В Орле выборы управляющей компании обернулись уголовным деломВ бюллетенях нашли фальшивые подписи.
Прокуратура Северного района г. Орла нашла нарушения в выборах управляющей компании для дома №44 по улице Бурова. В апреле собственники жилья, согласно протоколу общего собрания, назначили себе УК – ООО «ОрелЖЭК», но, как оказалось, некоторые подписи в бюллетенях принадлежат гражданам, в голосовании не участвовавшим.
Последнее стало основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Кому конкретно инкриминируется деяние, не сообщается. Максимально возможное наказание для виновника составляет до 2 лет лишения свободы. Прокуратура следит за ходом расследования.
Артём Ежаков