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8:00, 25 июля 2021 года Орловские аграрии продолжают кампанию по вакцинации Прививочный курс завершили 4 764 сотрудников АПК.





В Орловской области продолжается прививочная кампания против COVID-19. Одним из самых активных в ней выступает агропромышленный комплекс.





«На сегодняшний день вакцинировано 8 295 сотрудников агропромышленного комплекса. Из них первый компонент вакцины получили 5 578 работников сельскохозяйственных организаций и 2 717 – работники пищевой и перерабатывающей промышленности. Завершили вакцинацию 4 764 человека», – рассказал глава регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов.



Параллельно продолжают прививаться сотрудники гостиничной отрасли. В этой сфере работают 447 человек, и 241 из них уже вакцинирован.





Артём Ежаков



