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8:00, 25 июля 2021 года

Орловские аграрии продолжают кампанию по вакцинации

Прививочный курс завершили 4 764 сотрудников АПК.


В Орловской области продолжается прививочная кампания против COVID-19. Одним из самых активных в ней выступает агропромышленный комплекс.


«На сегодняшний день вакцинировано 8 295 сотрудников агропромышленного комплекса. Из них первый компонент вакцины получили 5 578 работников сельскохозяйственных организаций и 2 717 – работники пищевой и перерабатывающей промышленности. Завершили вакцинацию 4 764 человека», – рассказал глава регионального департамента сельского хозяйства Александр Шалимов.

Параллельно продолжают прививаться сотрудники гостиничной отрасли. В этой сфере работают 447 человек, и 241 из них уже вакцинирован.


Артём Ежаков
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