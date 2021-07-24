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11:00, 24 июля 2021 года

Мобильная приёмная орловского прокурора посетит Хотынецкий район

Местные жители смогут задать интересующие вопросы начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Екатерине Геращенко.


В понедельник, 26 июля, мобильная приемная прокурора посетит Хотынецкий район. С 11:00 до 13:00 в здании местной межрайонной прокуратуры (п. Хотынец, ул. Сергея Поматилова, 34) местные жители смогут задать интересующие вопросы начальнику управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Екатерине Геращенко.

Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:

• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приёму граждан Наталья Васильевна Харыбина;
• 8 (486-42) 2-10-83 – Хотынецкая межрайонная прокуратура.


Артём Ежаков
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