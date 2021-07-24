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10:00, 24 июля 2021 года

Сегодня – День кадастрового инженера

Это профессиональный праздник специалистов межевания земельных участков.


День кадастрового инженера в России отмечается с 2007 года. На Орловщине первое подразделение было создано в этот же год, именно 24 июля. Сейчас в него входит более 200 человек.

Это люди, которые обладают знаниями юристов, геодезистов, землеустроителей и оценщиков. Сегодня кадастровый инженер – профессиональный исполнитель кадастровых работ (они включают межевание, определение координат границ участка и составление межевого плана, а также техническую инвентаризацию и подготовку технического плана объекта недвижимости), который имеет квалификационный аттестат и персонально отвечает за результат своей деятельности.

Галина Безбатько в профессии кадастрового инженера уже 35 лет и помнит, как все начиналось.

Галина Безбатько, руководитель СРО «Кадастровые инженеры» по Орловской области: «Государственная геодезическая сеть была на 70 процентов утрачена, не было приборов, специалистам приходилось очень сложно. Всё занимало большое количество времени, чтобы в конечно итоге получился результат».

Сейчас в работе инженеров главный помощник - спутниковый геодезический приемник. Он получает сигналы, обрабатывает их и выдает координаты точки на местности. Точность доходит до нескольких сантиметров.

Денис Бахотский, руководитель организации кадастровых инженеров: «Сейчас можно работать на любом мобильном телефоне, но у нас есть пылевлагозащищённый, противоударный телефон. Программное обеспечение - на андроиде, покупается вместе с прибором».

Значение и роль кадастровых инженеров в жизни общества неизменно растёт, поскольку их профессиональная деятельность связана с рынком недвижимости, исторически являющимся одним из двигателей экономики государства.


Елизавета Капырина
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