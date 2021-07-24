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9:00, 24 июля 2021 года Орловские поисковики из «ЛизыАлерт» и ЦУР договорились о сотрудничестве Центр Управления Регионом и поисковый отряд наладили информационное взаимодействие.





Орловское отделение поискового отряда «ЛизаАлерт» и Центр управления регионом договорились об информационном взаимодействии. В ЦУРе теперь будут помогать поисковикам с распространением ориентировок о пропавших, а участники «ЛизыАлерт» расскажут секреты и полезные советы – как вести себя в лесу, что делать, если понял, что заблудился. Также они напомнят о номерах телефонов, которые следует набирать в таких случаях.



Инфографика ЦУР Орловской области





Анна Вайсергисер



