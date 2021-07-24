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6:00, 24 июля 2021 года В Орле организована мобильная вакцинация от COVID-19 Прививочные пункты будут работать 24 и 25 июля.





В Орле в эти выходные вакцинацию можно пройти с 9:00 до 16:00 по адресам:



• 24 июля, ул. Саханская, 2 (магазин «Пятёрочка»), ул. Тургенева, 42 (ТЦ «Водолей»);



• 25 июля, ул. Московская, 67 (ТЦ «Европа»), ул. Маринченко, 9А (рынок «Развитие»).



Также без записи можно сделать прививку в ТМК «ГРИНН» (ежедневно – с 12:00 до 19:00) и в четырех городских поликлиниках.



Вакцинироваться может любой совершеннолетний гражданин РФ, взяв с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед прививкой пациента осматривает врач.





Артём Ежаков



