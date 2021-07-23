Главная » Новости



22:02, 23 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Первое зерно нового урожая пошло на элеваторы. На Орловщине начали наполнять закрома.



- Заместить коммерческие кредиты - бюджетными. Регион получил 9 млрд. рублей. Сегодня депутаты облсовета утвердили распределение федерального кредита и крупного транша



- Движение машин по Маслозаводскому переулку в эти выходные будет закрыто.



- Орёл принял сразу два национальных первенства лучников. Бороться приходилось не только друг с другом, но и с погодой.





СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл



