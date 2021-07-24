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11:56, 24 июля 2021 года Ещё трое орловцев скончались от COVID-19 В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 24 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 85 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 589).



Накануне выписано 78 орловцев (всего – 37 395). От последствий болезни скончалось 815 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 23 947 (всего – 6 102 469), число выздоровевших – 21 952 (всего – 5 471 956). Общее число летальных исходов – 153 095 (+799 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



