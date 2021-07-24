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12:20, 24 июля 2021 года Под Орлом состоялось Первенство Брянской области по парашютному спорту 30 участников соревновались в троеборье и точности приземления.





24 июля на аэродроме Пугачёвка в Орловском районе состоялось Первенство Брянской области по парашютному спорту. В соревнованиях приняли участие 30 человек. Молодые парашютисты состязались в троеборье – после прыжка с 800-метровой высоты спортсмены пробежали километровую и полуторакилометровую дистанцию (для девушек и юношей соответственно), а затем поразили мишень на 30-метровом расстоянии. Спортсмены постарше соревновались в точности приземления, трижды прыгая с высоты в 1 километр 100 метров. Самому возрастному из них – 73 года.





Артём Ежаков



