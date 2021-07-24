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12:45, 24 июля 2021 года

Орловцы могут помочь нуждающимся детям подготовиться к учебному году

Мэрия Орла традиционно проводит благотворительную акцию «Дорога в школу».


В Орле началась благотворительная акция «Дорога в школу», призванная помочь семьям, нуждающимся в поддержке, собрать ребят к новому учебному году. В первую очередь она ориентирована на детей-сирот, детей с ограниченным здоровьем и детей из многодетных семей.

Ребята нуждаются в новых портфелях, пеналах, тетрадях, альбомах для рисования, цветной бумаге, картоне, фломастерах, карандашах, ручках, красках, кистях, пластилине, клее, ножницах и других школьных принадлежностях. Оказать посильную помощь этими вещами орловцы могут по адресу: ул. Ленина, 23, кабинет №2 (до 31 августа 2021 года включительно). Телефон для справок: 76-17-41.

Из городского бюджета за 150 тысяч рублей куплены 32 ортопедических школьных ранца и 184 набора школьно-письменных принадлежностей.


Артём Ежаков
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