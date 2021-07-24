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13:10, 24 июля 2021 года Под Орлом столкнулись «ГАЗель» и «Дэу Матиз». Есть пострадавшие Спасатели деблокировали из искорёженного кузова одного из участников ДТП.





24 июля в 10:25 спасателям сообщили о ДТП в Орловском районе. На автодороге Орёл – Ефремов, в районе Андриабужского пруда, столкнулись «ГАЗель» и «Дэу Матиз». Есть пострадавшие, об их числе и серьёзности травм не сообщатся. Одного из них пришлось доставать из обломков машины. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.



Фото сообщества в «ВКонтакте» «Город Орел»





Артём Ежаков



