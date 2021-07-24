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13:41, 24 июля 2021 года

В Орле взялись за обновление и создание мусорных площадок

За три года в областной столице приведут в норму 50 мест скопления ТКО и создадут 7 оборудованных территорий для складирования крупногабаритного мусора.


В Орле принята целевая программа по обустройству площадок для накопления ТКО на 2022-2024 годы. За эти три года по программе должны быть приведены в порядок 50 участков складирования мусора и созданы 7 специализированных территорий для крупногабаритных отходов (КГО).

18 площадок обновят уже в следующем году. Также в 2022-м создадут 3 участка складирования КГО (два в Заводском районе, один – в Северном). В 2023-м также будут отремонтированы 18 мест скопления ТКО, а в 2024-м их число сократиться до 14.

За все время реализации программы (с учетом новых мест для КГО) в Заводском районе появится 20 площадок, в Железнодорожном районе – 16, в Северном – 14, в Советском – 7. Также планируется закупить и установить 17 бункеров.

Как подчеркнули в мэрии Орла, число объектов может быть скорректировано при формировании проекта бюджета на конкретный год.


Артём Ежаков
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