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14:26, 24 июля 2021 года

Орловчанка стала триумфатором Тургеневского шахматного турнира

Участники состязались возле усадьбы писателя в Спасском-Лутовинове.


В Спасском-Лутовинове состоялся Второй Тургеневский шахматный турнир. На него съехались 50 участников из Курска, Брянска, Липецка и Тулы. Ещё одному спортсмену ради партий пришлось пересечь океан – он прибыл из Бостона. Сами соревнования прошли в формате блиц-турнира из 9 туров – каждый поединок длился по три минуты. Среди мужчин победу снова одержал Константин Беспалов из Тульской области, у женщин лучшей стала орловчанка Дана Алимова. Продолжил шахматный день сеанс одновременной игры с гроссмейстером Максимом Новиковым, разбор «тургеневской партии» (Тургенев был страстным шахматистом) и лекция о её историческом контексте от автора биографии писателя-орловца Игоря Вирабова.


Артём Ежаков
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