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14:49, 24 июля 2021 года

В Мценском районе мошенники лишили супружескую пару более миллиона рублей

К сожалению, классическая схема злоумышленников со «службой безопасности банка» снова сработала.


В Мценске мужчина с супругой лишились 1 млн 90 тыс. рублей после «консультации» лже-банкиров. Делом уже занимаются местные полицейские, – сообщили в УМВД.

Как оказалось, 37-летнему амчанину позвонили из «службы безопасности банка», заявив, что сейчас в другом регионе на мужчину оформляется кредит. Чтобы им помешать, злоумышленники велели ему оформить займ через мобильное приложение, обналичить средства и перевести их на указанный счет. Амчанин не усомнился в словах «специалистов» и сделал все, как было сказано.

На следующий день вошедшие во вкус мошенники перезвонили снова, также представились «банкирами», завили об утечке данных в кредитной организации и попытке оформить займы на мужчину и его супругу. По совету злоумышленников амчанин взял займ в банке и снова перевел деньги на счета мошенников.

Расследование продолжается. Если злоумышленников найдут, то им грозит до 10 лет тюрьмы.

Сотрудники регионального УМВД снова напоминают о возможности подмены телефонных номеров (8-800, 8-495, 8-499 и т.д.) и связанным с этим мошенничеством. Никогда не сообщайте личную информацию и данные карты, не отправляйте пустые СМС или с набором цифр, а также не берите кредиты, руководствуясь инструкциями банковских специалистов – настоящие никогда не попросят об этом. Также с недоверием отнеситесь к сообщениям о взломах ваших банковских учетных данных и попытках украсть средства. При получении любой такой информации, а также при попытках добычи собеседником ваших персональных данных – завершите разговор и сами перезвоните в службу поддержки банка, однако набирайте номер заново.


Артём Ежаков
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