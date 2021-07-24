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15:14, 24 июля 2021 года Под Орлом многодетной семье незаконно отказали в материнском капитале Прокуратура Орловского района через суд добилась от регионального Департамента социальной защиты соответствующей выплаты.





В Орловском районе областной Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства незаконно отказал в назначении материнского капитала семье с тремя детьми, обосновав решение отсутствием у родителя постоянной регистрации на Орловщине. В суде прокуратуре удалось защитить права семейства в полном объеме. Решение еще не вступило в законную силу.





Артём Ежаков



