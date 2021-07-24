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15:38, 24 июля 2021 года В Орле инспекторы ДПС помогли двум женщинам на пожаре Увидев в патруле сильное задымление, Алексей Пряников и Вячеслав Васильков поспешили на помощь.





В Орле двое инспекторов ДПС оказали оперативную помощь двум женщинам на пожаре, – сообщили в УМВД. Ночью в патруле старший лейтенант полиции Алексей Пряников и младший лейтенант полиции Вячеслав Васильков увидели сильное задымление в районе Новосильского шоссе, и поехали в сторону возгорания – как выяснилось на месте, пламя уже съедало крыльцо дома и постепенно переходило на крышу. Вячеслав Васильков начал стучать в двери и окна, чтобы разбудить жильцов, а его напарник вызвал пожарных, подробно описав путь к месту ЧП.



К счастью, из дома вскоре выбежали две женщины. 87-летняя пенсионерка успела надышаться угарным газом. Полицейские отвели их на безопасное расстояние, а буквально через пару минут на место прибыли спасатели.



Позже обе женщины лично поблагодарили Вячеслава Василькова и Алексея Пряникова за помощь. Сами полицейские заявили: «По долгу службы мы часто помогаем гражданам, это наша ежедневная обязанность и призвание».





Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



