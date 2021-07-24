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15:56, 24 июля 2021 года Мэр Орла проверил на прочность велодорожки в парке Победы Юрий Парахин заявил, что в городе начнут создавать комфортную среду для велосипедистов.





Мэр Орла Юрий Парахин проверил качество и доступность велодорожек в парке Победы. Они станут первыми в городе полосами для велосипедистов в общественном месте. «Крутишь педали и любуешься естественной красотой парка, его уникальными памятниками», – заявил градоначальник. Судя по всему, претензий у него не возникло.

«Наш город должен быть приспособленным для двухколёсного транспорта. Поэтому с этого года мы начали проектировать дороги с велодорожками. Первый объект, конечно, ещё не показательный – Маслозаводской переулок, где велодорожка соединит Пищевой переулок и Лужковский мост. Большинство дорог, запланированных к ремонту в 2022 году, – уже с велодорожками. Будем обязательно развивать это направление! Велосипедистам необходима комфортная среда», – подчеркнул мэр. Для тех, кого не устраивают простые поездки, в парке Победы появится площадка для экстремалов, доступная для BMX, роликовых коньков и скейтбордов. Она, как и сам парк, откроется 5 августа.



Фото из аккаунтов Юрия Парахина в социальных сетей





Артём Ежаков



