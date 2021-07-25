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12:20, 25 июля 2021 года

В Орловской области 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией

В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 673).

Накануне выписан 71 человек (всего – 37 466). От последствий болезни скончалось 818 жителей региона (+3 летальных исхода).

Суточная заболеваемость в России – 24 072 (всего – 6 126 541), число выздоровевших – 18 678 (всего – 5 490 634). Общее число летальных исходов – 153 874 (+799 случаев за сутки).

Инфографика портала Стопкоронавирус.рф


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