Главная » Новости



12:20, 25 июля 2021 года В Орловской области 84 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 84 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 673).



Накануне выписан 71 человек (всего – 37 466). От последствий болезни скончалось 818 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 24 072 (всего – 6 126 541), число выздоровевших – 18 678 (всего – 5 490 634). Общее число летальных исходов – 153 874 (+799 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



