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12:40, 25 июля 2021 года В Орле прошли испытания лошадей рысистых пород Сегодня состоялся первый этап Кубка России по Центральному федеральному округу.





Сегодня, в рамках первого этапа Кубка России по ЦФО, на дистанцию орловского ипподрома вышли наездники из Орловской, Московской, Липецкой областей. Параллельно для гостей турнира была серия показательных выступлений.



Завершится кубок России этапом в октябре в Москве. А на орловском ипподроме в августе пройдут соревнования по конкуру.





Анастасия Дорохова



