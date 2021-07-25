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13:10, 25 июля 2021 года Раскрываемость убийств в Орловской области – стопроцентная Данные за первое полугодие 2021 года представили в региональном УМВД.





В региональном УМВД подвели итоги работы за первое полугодие 2021 года.



За это время в ведомство поступило порядка 68 тысяч 400 заявлений, сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.

В отчётном периоде меньше зарегистрировано убийств, грабежей, краж, в том числе из квартир, краж автомобилей. Что касается убийств, то их раскрываемость составила 100%, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро



