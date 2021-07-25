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13:12, 25 июля 2021 года

Андрей Клычков проехался по Орловщине в компании с блогером

Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.


Андрей Клычков совершил неофициальный тур по Орловщине. В поездку он отправился вместе с блогером-краеведом Алексеем Ушаковым, автором Интернет-проекта «Заброшенная Россия». Алексей родом из Орловской области.

Накануне Андрей Клычков и Алексей Ушаков посетили село Судбище Новодеревеньковского района, а также Мансуровский парк, расположенный на стрелке рек Любовша и Перволачиновка. Затем путешественники отправились в Хотынецкий район, где побывали в селе Ильинском и посетили там литературно-краеведческий музей «Тургеневское полесье». Местным жителям представилась возможность пообщаться с губернатором в неформальной обстановке.

Андрей Клычков отметил невероятные пейзажи, простор и уникальную атмосферу Орловщины, а также то, с каким вниманием Алексей Ушаков относится к российской глубинке.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Достойно уважения, ведь им движет не праздный интерес, а искреннее желание рассказать о деревенской жизни, помочь жителям села, а может быть, даже помочь кому-то найти связь с утерянными корнями».

Также глава региона признал, что в сельской местности существует масса проблем, требующих решения.

Андрей Клычков: «Мы принимаем меры по их устранению и будем продолжать это делать и дальше. Очень рад, что удалось встретиться и побеседовать с жителями Хотынецкого района – у них была возможность задать абсолютно любой вопрос, высказать все свои пожелания. Вот такой прямой, честный разговор – одна из важнейших составляющих моей работы. Мы со своей стороны будем поддерживать инициативы жителей, воплощать в жизнь их пожелания».

Фото из аккаунта Андрея Клычкова в соцсети

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