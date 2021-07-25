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15:18, 25 июля 2021 года

Анастасия Рымшина и Виктория Галата представят Орловщину в нацфинале WorldSkills Russia

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) состоится с 25 по 29 августа в Уфе.


Орловскую область в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» будут представлять студентка Орловского реставрационно-строительного техникума и Анастасия Рымшина и студентка Глазуновского сельскохозяйственной техникума Виктория Галата.

Анастасия Рымшина продемонстрирует свое мастерство в компетенции «Облицовка плиткой», а Виктория Галата – в компетенции «Агрономия».

Изначально финал национального чемпионата планировалось провести с 21 по 25 июля, но в связи с напряженной ситуацией с распространением COVID-19 и ростом заболеваемости, мероприятие решено было перенести на конец августа, сообщает орловский координационный центр движения «Молодые профессионалы».

Соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям, разделенным на 7 блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование. По 51 компетенции запланированы состязания направления WorldSkills Russia Juniors.

Участниками финала станут более 1800 конкурсантов, из них более 600 – юниоры. Экспертное сообщество представят около 2000 человек. В чемпионате также примут участие конкурсанты и эксперты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Содружества Независимых Государств, сообщает официальный сайт чемпионата WorldSkills Russia.

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