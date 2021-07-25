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16:07, 25 июля 2021 года Орловские следователи отметили свой профессиональный праздник 25 июля - День сотрудника органов следствия Российской Федерации.



В 2021 году Следственный комитет Российской Федерации отмечает 10-летний юбилей со дня образования.



В следственном управлении по Орловской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации.



Исполняющий обязанности руководителя следственного управления полковник юстиции Виталий Чванов поздравил всех сотрудников и работников Следственного комитета с профессиональным праздником.



Наиболее отличившиеся сотрудники следственного управления получили поощрения, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро



