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9:34, 26 июля 2021 года На Орловщину поступило около 20 тыс. доз «ЭпиВакКороны» Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.





В Орловскую область накануне поступила крупная партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» в размере 19 440 доз, что достаточно для полного прививочного курса 9 720 жителей региона.



По состоянию на минувшую пятницу 104 558 человек завершили вакцинацию «Спутником V», курс «ЭпиВакКороны» закончили 4 163 орловца, «КовиВака» – 713.





Артём Ежаков



