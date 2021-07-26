понедельник 26.07.2021 18:08:35 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:52, 26 июля 2021 года

В Орле организована недельная мобильная вакцинация от COVID-19

Передвижные прививочные будут работать с 26 июня по 1 августа включительно.


Мэрия Орла опубликовала адреса и графики работы передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, в которых в течение неделю можно будет сделать прививку от COVID-19.

В будние дни, с 26 по 30 августа включительно, мобильную вакцинацию будут проводить с 12:00 до 19:00 по следующим адресам:

• 26 июля, Карачевское шоссе, д. 74 (ТЦ «Линия»), ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»);
• 27 июля, Наугорское шоссе, д. 74 (ТЦ «Европа), ул. Гостиная, д. 3 (м-н «Хозяюшка»);
• 28 июля, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), ул. Металлургов, д. 17к1 (ТЦ «Европа»);
• 29 июля, ул. Привокзальная, д.1 (ДК Железнодорожников), Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа»);
• 30 июля, ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»), Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»).

В выходные (31 июля – 1 августа) медики будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00 по адресам:

• 31 июля, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), ул. Октябрьская, д. 122 (м-н «Перекресток»);
• 1 августа, ул. Городская, д. 60а (база «Лесоторговая»), Московское шоссе, д. 113 (м-н «Магнит»).

Желающим вакцинироваться следует взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой пациента осматривает врач.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.