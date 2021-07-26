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9:52, 26 июля 2021 года В Орле организована недельная мобильная вакцинация от COVID-19 Передвижные прививочные будут работать с 26 июня по 1 августа включительно.





Мэрия Орла опубликовала адреса и графики работы передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, в которых в течение неделю можно будет сделать прививку от COVID-19.



В будние дни, с 26 по 30 августа включительно, мобильную вакцинацию будут проводить с 12:00 до 19:00 по следующим адресам:



• 26 июля, Карачевское шоссе, д. 74 (ТЦ «Линия»), ул. Михалицына, д. 5 (ТЦ «Линия»);

• 27 июля, Наугорское шоссе, д. 74 (ТЦ «Европа), ул. Гостиная, д. 3 (м-н «Хозяюшка»);

• 28 июля, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), ул. Металлургов, д. 17к1 (ТЦ «Европа»);

• 29 июля, ул. Привокзальная, д.1 (ДК Железнодорожников), Карачевское шоссе, д. 94 (ТЦ «Европа»);

• 30 июля, ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»), Московское шоссе, д. 56 (ТЦ «Лента»).



В выходные (31 июля – 1 августа) медики будут принимать пациентов с 9:00 до 16:00 по адресам:



• 31 июля, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа»), ул. Октябрьская, д. 122 (м-н «Перекресток»);

• 1 августа, ул. Городская, д. 60а (база «Лесоторговая»), Московское шоссе, д. 113 (м-н «Магнит»).



Желающим вакцинироваться следует взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой пациента осматривает врач.





Артём Ежаков



