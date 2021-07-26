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10:07, 26 июля 2021 года

Новая ступень образования может появиться в России

По ряду специальностей в колледжах введут профессионалитет и студенты будут учиться 2–3 года.

В Министерстве просвещения сообщили о планах ввести новый уровень образования в России – профессионалитет.

Обучение студентов будет вестись на базе учреждений среднего профессионального образования на протяжении 2–3 лет. К разработке образовательных программ привлекут отраслевых партнеров, а сами колледжи трансформируют. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума.
 
Разработанный экспериментальный проект «Профессионалитет» , как отмечает Кравцов, содержит ряд ключевых инициатив. Первая – вовлечение отраслевых партнёров в подготовку кадров для системы среднего профессионального образования. Второе – введение нового уровня образования «Профессионалитет» воспринимается как оптимизация сроков обучения до двух лет – для рабочих профессий и специальностей, до трех лет – для более технологичных.
 
Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – что касается трансформации колледжей, то на их базе министерство собирается создать коворкинг-пространства, а также центры молодёжных стартапов и волонтерства, а также совместные общественные проекты. Сейчас воспитанники российских колледжей обучаются от четырёх до пяти лет.
 
В настоящий момент срок обучения в колледжах составляет в среднем 4–5 лет. Эксперты уверены, что по ряду направлений подготовки это слишком много. На уровне Министерства просвещения обновили список актуальных специальностей среднего профессионального образования, составив Топ-50 самых востребованных. В перечень вошли: электромонтажник по сигнализации, мастер общестроительных работ, сварщик, графический дизайнер и другие.



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС
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