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10:17, 26 июля 2021 года В Орле может появиться инклюзивный пляж Для этого областной столице нужно победить в голосовании шесть других городов-претендентов.





В Орле может появиться специальный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» подарит оборудование городу, победившему в голосовании. У Орла в конкурентах – Белгород, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи. Поддержать областную столицу можно по этой ссылке.



Для обустройства пляжа победитель получит 30 щитов настила для площадки, два пляжных кресла-коляски, пять высоких и комфортных шезлонга с противопролежневыми матрацами, два пляжных матраца для отдыха на суше и на воде, а также зонтики, шатер, информационные знаки и т.п.



Фото со страницы в «ВКонтакте» заместителя главы департамента социальной защиты Орловской области Александра Вострикова







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Артём Ежаков



